歐洲多地新冠肺炎疫情趨緩，奧地利允許部分商店於14日重開，成為歐洲首個放寬限制措施的國家，義大利亦允許特定商店恢復營業。丹麥則於15日起，讓幼稚園及小學復課。歐盟則警告，放寬限制將無可避免的導致確診病例增加，建議成員國三思並逐步放寬。

面對每日新增病例速度逐步放緩，加上死亡病例遠低於其他歐洲國家，奧地利宣布逐步重啟商店，期望經濟活動盡快回復正常。面積不超過400平方米的小型商店、五金行及園藝店等14日率先恢復營業；下月1日起開放理髮店、購物商場及大型商店；餐廳及酒店料於下月中逐步重開。不過，政府提醒民眾，當地仍未完全解除疫情危機。

奧地利在疫情爆發初期，就宣布關閉學校、酒吧、戲院、餐廳及其他非必要商店，同時要求國民在家工作。至今該國共有1.4萬人染疫，近400人病歿。

義大利也跟隨奧國腳步，允許書店、文具店、洗衣店等部分商店自14日起重開。西班牙則自13日起，允許建築業、製造業等部分重要行業復工。波蘭亦宣布，19日將逐步解除「封城令」，允許商店重開，並計劃於下月舉行總統選舉。

丹麥首相布雷澤里克森宣布，如果該國新增病例較預期低，將從15日起讓託兒設施、幼稚園及小學重開，她亦會與政府官員商討，是否有其他限制措施可以放寬。

(中時 )