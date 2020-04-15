李貴富登記參選民進黨苗栗縣黨部主委。（摘自李貴富臉書）

羅貴星登記參選民進黨苗栗縣黨部主委（摘自羅貴星臉書）

民主進步黨苗栗黨部主委參選登記至15日，有縣黨部評議委員張再凱、縣黨部評議委員召集人李貴富、縣議員羅貴星共3人登記參選，參選人數創新高。

民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉13日至17日開放登記領表，將於5月24日進行投票。苗栗縣黨部主委目前有張再凱、李貴富、羅貴星依序完成登記。

張再凱歷任縣黨部第12、13、14、15屆執行長，目前為縣黨部評議委員，抱著「寧可燒盡不願銹壞」強烈信念投入主委選戰，盼翻轉黨部，尋求適宜人才投入各級公職選舉，開創黨部公平公正公開提名制度、各鄉鎮全面輔選機制，以期2022縣長勝選、議員席次增加。

李貴富則曾任苗栗縣第17屆縣議員、縣黨部第14、15屆黨部主委，投入選戰希望能招募年輕新世代，提名優秀人才參選下屆地方公職人員選舉，擴大民進黨在苗栗的服務能量，激化苗栗政治生態，突破民進黨未在苗栗執政的魔咒。

羅貴星歷任三義鄉民代表與縣議員，深耕基層，更在黨中央徵召下投入2020立委選戰，為民進黨創下第一選區最多得票數紀錄，他盼能帶領縣黨部突破困境，深入基層凝聚黨員共識、強化連結等，並推動黨員擴增、鼓勵世代傳承，爭取苗栗公職選舉席次最大化。

(中時 )