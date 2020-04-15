為關懷並照顧服役期間因公、因病或意外死亡軍人遺族，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往前台中憲兵隊陳信男少校及陸軍航空保修廠黃柏斯少尉府上訪視慰問，致贈市長慰問金並表達關懷之意。

市議員、台中市後備憲兵荷松協會理事長賴義鍠、憲兵第203指揮部副指揮官陳副通上校、情報科長洪明福中校、台中隊隊長闞立凱上校也會同前往，慰問並傾聽家屬心聲，現場氣氛溫馨。

黃國榮表示，市府為撫慰在營期間死亡軍人遺族，除派員前往探視眷屬，並會致贈市長一次慰問金；至於在營期間因公、因病或意外致身心障礙人員，經台中市榮民服務處核定符合安置就養資格者，市府民政局也會於每年三節派員致贈內政部長及市長慰問金。

民政局為讓在營期間傷病軍人能獲得更好的生活品質，台中市目前配合內政部役政署推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，役男於服義務役期間有因公傷殘退伍(役)人員，可由本人或家屬逕向各區公所(人文課)申請替代役男從事生活協助服務，透過替代役男的陪伴與協助，讓服役受傷人員能獲得適切的服務，家屬也得以喘息。

(中時 )