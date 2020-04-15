《週刊文春》報導，日本首相安倍晉三公開喊話，呼籲民眾「要採取保護自己的行動」以避免感染新冠病毒。隔天3月15日，安倍昭惠夫人竟與約50人的團體到大分縣宇佐市的「宇佐神宮」參拜！

昭惠3月15日上午7點左右先參拜了宇佐神宮的前身「大元神社」後，再搭車於上午10點半左右抵達宇佐神宮，神宮內的宮司還出來迎接並做祈禱法事。

有目擊者指出，「這個時期神社腹地內人很少，卻看到幾乎沒戴口罩的團體在裡面走著，仔細一看，走在最前面的居然是沒戴口罩的昭惠夫人，對她毫無警戒心的舉止感到吃驚！」。

大分縣的相關人士還透露，「最近神社在做祈禱法事時，參加的團體成員大多間隔開來坐，昭惠夫人這團則坐得很密，好像沒在怕的樣子。」

報導指出，這團是由慶應大學醫學院出身、自稱「變態醫生」的松久正主辦的。松久在鎌倉市開診所，也常到處演講或在YouTube上活動，他的診療方式是不用任何的藥物和手術，靠患者自身發揮最大的修復能力來解決人生和身體上的問題。

松久在臉書上還寫著，「當不安和恐怖轉變成對病毒的愛與感謝時，病毒便在眼前從黑洞突然快樂的消失。」

文春報導，松久在受訪時表示，「不知道她從哪裡得知這個旅行團的事，她說，『因為新冠疫情所有預定都沒了，因此想著要找個地方去，以前就很想去宇佐神宮，我也一起去參拜好嗎？』。她並沒有跟團，而是參拜時跟我們會合而已」。

(中時電子報)