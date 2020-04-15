坤悅（5206）108年稅後淨利3.75億元，EPS達2.53元，獲利年增率達67％，創近4年來新高。董事會今（15）日決議配發1元股利案，含配息0.5元、配股0.5元，股利創下歷年來新高！以今日收盤價15.70元推算，殖利率超過6％。

坤悅開發持續鎖定台中首購市場，在東區與南屯區分別推出新案搶客。其中，東區房價基期相對較低，且擁多項建設利多挹注，包括延宕12年的大智路貫通計畫已經啟動，8月底可望通車，為東區發展再添動能，坤悅推出「高飛」預售案，產品規劃37至41坪，總戶數69戶住家、4戶店面。

雖然目前正處防疫期間，但坤悅「高飛」案平均每周約可吸引30組的來客量，預計4/17搶先開工。

此外，坤悅看好台中南屯區的發展潛力，選擇距離捷運步行10分鐘可抵達的南屯老街，推出「好時光」預售案，產品規劃16～29坪、1～3房精品小宅，以「低單」、「低總」、「高CP值」為訴求，吸引購屋族群進場，創下銷售佳績。

(工商 )