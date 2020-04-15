壽險業祭出新冠肺炎紓困措施，輸人不輸陣。台灣人壽15日公布，即日起到9月底，針對四大類客戶可申請房貸、保單貸款利率減碼0.22百分點，期間長達半年，即比國泰人壽減碼房貸的紓困措施，多出保單貸款減碼。

台壽設定的四大類客戶，即一是確診新冠肺炎的借款保戶本人或配偶、一親等血親；二是因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業的借款保戶；三是連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15％的公司負責人本人或配偶；四是防疫相關醫療人員。

據台壽統計，其房貸客戶約1千戶，保單貸款客戶則有20萬戶，據壽險公會公布的台壽房貸利率區間是1.56～2.5％，減碼後最可降到1.34％，保單貸款利率則依保單預定利率及保價金不同，可借額度及利率加碼各不同。

台壽與國壽紓困措施較不同的是國壽為房貸利率減碼0.25個百分點，但無論何時申請，適用期間一律到今年9月底；台壽則是申請到9月底，如9月15日申請的保戶，就是從9月中向後算半年減息，且台壽的紓困對象多出企業負責人；同時台壽也是目前第一家壽險公司用保單貸款減息作為紓困措施者，其他公司多是本息緩繳。

台壽亦表示，罹患新冠肺炎、或接受隔離或自主健康，及因疫情無薪假或非志願性失業的的保戶及其配偶、一親等血親，亦可同時選擇房貸本息及保單貸款利息緩繳3個月，與降息半年一起用。

另外，為響應政府鼓勵壽險業投資5+2產業及公建，台壽15日亦決定，與泓德能源共同投資新設太陽能電廠（名稱暫定為星泓電力），台壽投資總金額不超過新台幣5億元。累計到今年3月止，台壽承諾在綠色能源上的投資及融資，包含太陽能、離岸風電等，已超過新台幣199億。

(工商 )