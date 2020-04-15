中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣增2例境外移入新冠肺炎確診，全台共有395人確診，包含340境外移入、55例本土。疫情仍處緊張時期，台北市長柯文哲竟跑到高雄聚會，佈局高雄市長補選。此舉惹怒桃園市議員王浩宇，他直問「防疫還是選舉優先？」，並罕見讚許韓國瑜努力拼防疫，凸顯柯文哲的失職。

王浩宇在臉書貼文以《防疫還是選舉優先？》為題指出，不只是鄭文燦，上週末六都市長（包含韓國瑜在內），都安排了許多防疫行程，努力拼防疫。

王浩宇並以鄭文燦市長4月12日的行程為例指出：

8:00 桃園市政府防疫專案會議

9:30 訪視大湳市場防疫作為

10:30 視察仁海宮防疫措施

11:30 訪視安養機構視訊慰問長輩

14:00 視察台茂購物中心防疫措施

15:00 視察漁貨直銷中心防疫工作

王浩宇話鋒一轉提及柯文哲，指「就在北市爆發知名酒店的女公關『J小姐』染病事件疫情調查的關鍵時刻，擔任北市疫情指揮中心指揮官的柯文哲市長卻低調離開台北，到高雄參加民眾黨辦的室內的群聚活動，為高雄市長補選佈局。」

王浩宇痛批：「這麼不負責任的市長還不能被檢討，這哪招？」

(中時電子報)