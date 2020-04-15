大老婆金喜愛手撕小三韓素希，幕後花絮爆笑曝光。

《夫妻的世界》韓素希因飾演小三爆紅。(取自韓素希IG)

金喜愛主演19禁韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）熱播中，她在劇中演活因遭老公背叛出軌，決心復仇的大老婆，其中一幕她當著小三父母面前，揭穿小三與渣男老公姦情，卻遭小三暴怒痛毆的經典場面，令觀眾看了百感交集，一方面為正宮喝采，另一方面又差點被小三與渣男氣死，直呼得看官方釋出的4:32幕後花絮才能解氣！

從官方曝光的幕後花絮中，可以看出演員們私下感情相當好，在拍攝第5集金喜愛餐桌手撕小三韓素希經典場景，演員們不僅熱絡地討論該如何詮釋每個動作，飾演渣男泰奧的朴海俊更忍不住笑場，與劇中緊張到令人窒息的氣氛差很大，戲外是一片和樂融融。

這段花絮曝光之後，也有不少韓國網友反應「哈…真的太生氣了，要看花絮才能緩過來，原來是電視劇啊冷靜冷靜」、「花絮裡的氛圍還挺好的，感覺活過來了」、「要經常看花絮，因為電視劇實在太氣人了。」而影片釋出不過1天多，點閱率已突破55萬次。

(中時電子報)