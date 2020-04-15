金喜愛主演19禁韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）熱播中，她在劇中演活因遭老公背叛出軌，決心復仇的大老婆，其中一幕她當著小三父母面前，揭穿小三與渣男老公姦情，卻遭小三暴怒痛毆的經典場面，令觀眾看了百感交集，一方面為正宮喝采，另一方面又差點被小三與渣男氣死，直呼得看官方釋出的4:32幕後花絮才能解氣！
從官方曝光的幕後花絮中，可以看出演員們私下感情相當好，在拍攝第5集金喜愛餐桌手撕小三韓素希經典場景，演員們不僅熱絡地討論該如何詮釋每個動作，飾演渣男泰奧的朴海俊更忍不住笑場，與劇中緊張到令人窒息的氣氛差很大，戲外是一片和樂融融。
這段花絮曝光之後，也有不少韓國網友反應「哈…真的太生氣了，要看花絮才能緩過來，原來是電視劇啊冷靜冷靜」、「花絮裡的氛圍還挺好的，感覺活過來了」、「要經常看花絮，因為電視劇實在太氣人了。」而影片釋出不過1天多，點閱率已突破55萬次。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。