新北市王威元議員三月間收到三重國小家長會來函，希望能協助校內清寒低收學生助學金，遂媒合獅子會第12分區主席郭金龍、三重獅子會蔣德聖以及新世紀獅子會翁慶發會長，共同幫助這些經濟弱勢的學子獎助學金五萬餘元，另再捐防疫物資給教職員，使校方師長們能安心教學。
同為三重國小校友王威元，了解三重國小低收學子目前有33名急需協助，他表示，在求學的過程中，我們至少要做到讓這些孩子們不要因為家中困境而影響了學習，也要能夠協助孩子們能專心在校求學。
郭金龍說，他也是清苦孩子出身，獨自來台北打拼事業，因此很能敢同深受，現在自己有能力了可以幫助這些小朋友，未來他們長大了，也希望他們可以一樣，利用自己的能力再幫助更多需要照顧的人。
新世紀獅子會長翁慶發會長表示：十年樹木，百年樹人，孩子是國家的棟樑，而學習是他們的權利，獅友們盡力做到，也鼓勵校方能持續鼓勵更多學子更加奮發向學，也祝福學子們未來能有很好的未來。
(中時 )
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