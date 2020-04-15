中職》成晉首轟出爐！一棒達成2紀錄 20:062020/04/15 中時 鄧心瑜 、 陳麒全 、桃園 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿成晉首次進入開季名單，首戰就敲出全壘打。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿進行本季首戰，桃園球場統一獅，面對「嘟嘟」潘威倫，猿隊藍寅倫先敲出樂天球團歷史首轟，接著成晉陽春炮寫下個人生涯首轟，這一棒也達成桃園球場900轟、隊史(含前身)1500轟，一次達成2紀錄。 年僅21歲的新血成晉卡位開季中外野手，他在春訓的練習態度將當認真，加上熱身賽繳出不錯的打擊率3成64，獲得教練團肯定，生涯首次站上開季名單，15日便用全壘打宣告教練選擇沒錯，陽春炮助桃猿取得3比1領先。 中職》樂天桃猿首轟！藍寅倫棒打潘威倫 中職》王溢正回歸 明先發對獅洋投洛奇 (中時 ) #成晉 #達成 #首轟 #紀錄 #桃園球場 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》喬丹新影集救火 本月提前上架 13:162020/04/12 體育 中職》彭政閔剛點名 鄭鎧文敲全球首轟 17:512020/04/12 體育 專家傳真－新創企業與大企業的合作默契 04:102020/04/13 產業特刊 竄改差勤紀錄 警廣前人事科員被訴 16:312020/04/13 社會 日電貿3月雙增 第二季不看淡 04:102020/04/14 證券．權證 百米世界紀錄保持人波特呼籲保持安全距離 12:182020/04/14 體育 商品期貨趨勢專欄－減產協議達成 原油價格升 04:102020/04/15 證券．權證 方志友爆車內曖昧小鮮肉「沒人看得到」 當事人回應了 07:592020/04/15 娛樂 中職》桃園球場搖滾席成死角？林岳平只擔心網子 18:052020/04/15 體育 中職》郭嚴文、朱育賢「背靠背」 潘威倫5.1局退場 19:232020/04/15 體育 體育熱門新聞 SBL》動作好快！九太4人離隊3人減薪 - 體育 中職》成晉首轟出爐！一棒達成2紀錄 - 體育 中職》英文轉播上線！世界球迷推特上收看 - 體育 中職》郭嚴文、朱育賢「背靠背」 潘威倫5.1局退場 - 棒球 SBL》詭異又冷清！台啤摘下半季冠軍 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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