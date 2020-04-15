樂天桃猿進行本季首戰，桃園球場統一獅，面對「嘟嘟」潘威倫，猿隊藍寅倫先敲出樂天球團歷史首轟，接著成晉陽春炮寫下個人生涯首轟，這一棒也達成桃園球場900轟、隊史(含前身)1500轟，一次達成2紀錄。

年僅21歲的新血成晉卡位開季中外野手，他在春訓的練習態度將當認真，加上熱身賽繳出不錯的打擊率3成64，獲得教練團肯定，生涯首次站上開季名單，15日便用全壘打宣告教練選擇沒錯，陽春炮助桃猿取得3比1領先。

(中時 )