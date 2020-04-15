國民黨黃復興18支黨部名單出爐，除了桃園縣黃國園支黨部主委于北震、新竹縣市黃國新黨部主委趙建鑠兩位屬留任，其餘都屬新任。18 位支黨部主委軍種橫跨陸海空政戰，階級自中將至中校再到士官長，且包括一對堂兄弟、兩位具原住民身分，且年齡最輕的是46歲，比黨主席江啟臣小2歲。

引起議論的是，2005年3月時任空軍台南基地四四三聯隊長、鬧出布置總統陳水扁身著五星上將戎裝照「拍馬屁風波」的空軍少將羅際勳，這次被派任台中市黃國柱黨部主委。對此，黨中央高層表示，事先不知道此事，不過阿扁時期軍中風氣如此，當年的事現今已過去了。

據指出，過去18支黨部主委平均年齡71歲，其中11位70歲以上；這次 18位主委平均年齡58歲，年齡從68歲到46歲。黨務高層說，18位支黨部主委平均年齡下降13歲，以一個世代是12年，所以黃復興已經邁入「青壯化」，未來將朝年輕化的目標持續邁進。

18位支黨部主委名單與簡歷如下：

台北市黃國樑黨部主委羅際琴（陸官48期、曾任中將副司令）、新北市黃國定黨部主委張俊達（陸官58期、曾任少將指揮官）、桃園市黃國園黨部主委于北辰（陸官59期、曾任少將旅長）、新竹市黃國新黨部主委趙建鑠（陸官45期、曾任少將師長）、苗栗縣黃國苗黨部主委李敏政（陸官專科5期、曾任上校總教官）。

台中市黃國柱黨部主委羅際勳（空官57期、曾任少將聯隊長）、彰化縣黃國彰黨部主委戴孟書（陸官專科8期、曾任上校副指揮官）、南投縣黃國強黨部主委廖政賜（陸軍第一士校、士官長退伍）。

雲林縣黃榮林黨部主委丁仁和（政校29期、曾任上校副指揮官）、嘉義縣黃國嘉黨部主委陳嘯峯（陸官53期、曾任上校組長）、台南市黃國南黨部主委童盛雄（陸官專科3期、少將局長退役）、高雄市黃國雄黨部主委廖使賢（陸官46期、曾任少將副指揮官）、屏東縣黃國屏黨部主委朱永元（陸官57期、少將指揮官退役）。

台東縣黃國東黨部主委馬騰華（陸官58期、原住民、曾任上校指揮官）、花蓮縣黃榮華黨部主委袁憲治（陸官57期、曾任花防部參謀長）、宜蘭縣黃國蘭黨部主委林俊榮（政戰專科18期、曾任中校處長）、基隆市黃國基黨部主委何運昌（陸官專科10期、曾任上校副指揮官）、澎湖縣黃國榮黨部主委鄭宗琳（海官67期、曾任海軍地支部指揮官）。

其中最年長是新竹縣市趙建鑠68歲，宜蘭林俊僅46歲最年輕，且與台東馬騰華都是原住民；南投廖政賜是士官長退伍；台北羅際琴、台中羅際勳是堂兄弟。

國民黨明天上午安排新主委臧幼俠、前主委金恩慶交接佈達典禮，及特聘金為黨主席特別顧問，18位支黨部主委將到場觀禮。

(中時 )