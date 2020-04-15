蘋果和 Google上周宣布破天荒合作開發以藍牙技術支援的App，一旦手機用戶在過去14天曾接觸新冠肺炎確診者，手機就會跳出警訊，立意良善，對於苦思如何在疫情稍緩後重啟經濟的各國政府來說也頗有助益，但卻引發隱私爭議。對此，德國呼籲歐洲開發商攜手開發「歐洲式」追蹤技術，不要割讓主權給矽谷，讓矽谷掌握敏感的個資。

除了矽谷兩巨頭合作開發防疫軟體，包括台灣、南韓、中國大陸、新加坡、義大利等國，也已利用數位追蹤（Digital Tracking）技術，協助控制病毒的傳播，防疫成效頗受肯定。

名為「一起健康」（Healthy Together）的倡議計畫由德國科技保險商提克（Julian Teicke）發動，他說，兩大矽谷巨人聯手抗疫是好消息，但iOS與安卓平台瓜分了99%智慧手機市場，也因此將掌控智慧手機 99% 的個資數據，這一點不令人樂見。

他說：「我們不認為，讓蘋果及Google擁有儲存所有手機用戶的接觸史及醫療訊息的伺服器會是最好的方案，我們需要獨立機構處理，多多少少允許政府管控。」

他表示，一起健康正在開發可與歐洲「泛歐洲隱私保護追蹤」（PEPP-PT）平台相容的App，以追蹤確診病例，而一起健康也一直與德國政府有聯繫，但不確定該App是否應當國有化。

反觀Google與蘋果開發的防疫App則難以符合歐盟嚴格的隱私法規（GDPR），加上去中心化模式，也和歐洲各國政府傾向把數據集中在特定伺服器的模式相左。

若說新冠疫情發燒之際，蒐集個資在所難免，那麼立法機關與民眾現在得在兩難中做一抉擇：要讓政府這個老大哥（中心化管理）監控，抑或讓矽谷的數據獨角獸掌控。

(中時 )