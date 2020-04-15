陸品牌手機集體砍單 OPPO超30％ 華為逾20％ 20:162020/04/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸品牌手機如華為、OPPO也進入砍單潮一員。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸集微網指出，新冠肺炎疫情對全球手機產業的衝擊已遠遠超過預期，並讓全球一線手機品牌將進入砍單潮流。其中三星5月砍單量達到30％至50％，蘋果同樣砍單超過了25％。 而到了6月大陸國產手機品牌紛紛跟進，其中OPPO和vivo砍單達到30％至40％，再看到華為與小米砍單也同樣達到20％至30％。 (旺報 ) #手機 #品牌 #手機品牌 #全球 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 13:022020/04/11 財經 蘋果、谷歌 破天荒攜手 04:092020/04/12 財經要聞 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 手機避免用快速充電？4招延長電池續航力 22:372020/04/13 日常 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 陸5G手機3月出貨量 再創高 04:102020/04/14 產業．科技 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 兩岸 蘋果狠招奏效 iPhone上月在陸銷量暴增416％ 11:362020/04/14 財經 IMF估今年全球經濟萎縮3％ 04:102020/04/15 財經要聞 兩岸熱門新聞 ESPRIT大陸門市恐將全面關閉 清倉打到0.5折 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 深度 - 旺報 陸品牌手機集體砍單 OPPO超30％ 華為逾20％ - 兩岸 - 旺報 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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