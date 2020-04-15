據大陸集微網指出，新冠肺炎疫情對全球手機產業的衝擊已遠遠超過預期，並讓全球一線手機品牌將進入砍單潮流。其中三星5月砍單量達到30％至50％，蘋果同樣砍單超過了25％。

而到了6月大陸國產手機品牌紛紛跟進，其中OPPO和vivo砍單達到30％至40％，再看到華為與小米砍單也同樣達到20％至30％。

(旺報 )