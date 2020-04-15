IMF：未來2年全球GDP損失或達9兆美元 20:172020/04/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IMF預估未來2年全球GDP損失或達9兆美元。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸中新社官方微博「國是直通車」報導，國際貨幣基金（IMF）14日發佈世界經濟展望預計，2021年經濟僅將實現部分復甦，流行病危機造成的2020年和2021年全球GDP的累計損失，可能達到9兆美元左右，將大於日本和德國經濟總和。 (旺報 ) #經濟 #gdp #美元 #imf #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 科法斯預估：全球破產企業今年激增25％ 04:092020/04/11 財經要聞 經濟學家示警美經濟已衰退 明年底前少250萬個就業機會 04:092020/04/11 財經要聞 商總疾呼紓困3.0 速發消費券5千元 04:102020/04/11 財經焦點 美初領失業救濟 恐再增870萬人 04:092020/04/12 財經要聞 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 陸經濟學家調研報告 Q1 GDP增速平均估-6.48％ 02:462020/04/13 兩岸 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 兩岸 IMF估今年全球經濟萎縮3％ 04:102020/04/15 財經要聞 兩岸熱門新聞 ESPRIT大陸門市恐將全面關閉 清倉打到0.5折 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 深度 - 旺報 陸品牌手機集體砍單 OPPO超30％ 華為逾20％ - 兩岸 - 旺報 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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