據大陸中新社官方微博「國是直通車」報導，國際貨幣基金（IMF）14日發佈世界經濟展望預計，2021年經濟僅將實現部分復甦，流行病危機造成的2020年和2021年全球GDP的累計損失，可能達到9兆美元左右，將大於日本和德國經濟總和。

(旺報 )