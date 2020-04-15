三商美邦人壽公布2020年第一季財報自結數，在實現金融資產資本利得、避險成本下降及美元升值致匯兌收益較去年同期增加助益下，本季稅後淨利達6.4億元，較去年同期0.2億元大幅成長31倍，每股稅後盈餘為0.27元。

三商美邦人壽表示，公司2020年第一季新契約保費較去年同期增加，其中美元傳統壽險新契約保費表現特別亮眼，較去年同期成長43%，而且投資型商品亦有5.4%成長，此二項商品均有助於降低外匯避險需求。

此外，本季新契約等價保費率(FYPE/FYP)達44%，亦較去年同期成長，顯示持續透過實踐銷售策略，穩定朝推廣長年繳與保障型商品目標邁進。

在因應全球新冠肺炎疫情造成的經濟市場變化，強化資產配置、投資績效外，持續推動高保障的價值型商品、定期健康險及期繳投資型商品等。

此外，今年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積，加上保險業需提列多項特別盈餘公積，像是收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金等，三商美邦人壽3月25日董事會認為須充實資本因應未來營運所需，並做好IFRS17的接軌準備，決議今（2020）年不分派盈餘

三商美邦人壽2019年底淨值和稅後淨利同創新高，每股稅後盈餘2.29元。2019稅後淨利54.2億元，新契約等價保費128.8億元、新契約等價保費率（FYPE/FYP）38％，都較2018年同期增加，持續提升公司新契約價值。

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(中時電子報)