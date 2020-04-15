防衛世界(Defense World)引述自由時報集團台北時報(Taipei Times)的報導，IDF經國號戰機，未來可能會有自的電戰筴艙，以提高飛機的電子戰（EW）的能力。

報導稱，中華民國空軍新購的F-16 V，已具備戰機內置電戰系統的能力。在去年，中華民國訂購了66架，價值80億美元。

消息人士說：「IDF由於體積小，機內無法容納電子設備，因此空軍委託中山科學院，研發設計適用給IDF戰機的自製電戰筴艙。」

F-16使用的ALQ-184電戰筴艙。(圖/美國空軍)

不過這段報導顯然不太正確，F-16也不是每一代都有內建電戰系統，比如目前空軍操作的150架F-16A/B block20型，它就不具備內建電戰系統，而必須外掛電戰筴艙，空軍當年採購的是ALQ-184筴艙，總數88套。

空軍對於F-16的升級案「鳳展專案」，也包括下一代電戰筴艙的升級，較為經濟划算的方案是，升級現有ALQ-184，另外還有ALQ-211筴艙，以及尚未研發完成的ALQ-131。先前空軍選擇投資諾斯洛普格魯曼的ALQ-131電戰筴艙研發案，據說原因是ALQ-211型已是巴基斯坦的現役裝備，而巴基斯坦與中國大陸的關係相當好，擔心有情報外流的可能，然而美軍最近喊停了ALQ-131的研發工作，下一步該如何選擇，空軍正在重新考慮。

(中時電子報)