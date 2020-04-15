到訪香港的旅客進一步下跌！新冠肺炎疫情下，香港旅遊業面臨停滯，香港旅遊發展局公布3月的初步訪港旅客數字僅約8.2萬人次，較去年同期下跌近99%。港府先後實施入境限制，令上月底的入境旅客由數千人，下跌至只有約300旅客，至4月訪港旅客更下跌至不足100人。

香港旅發局數字顯示，3月中之前，每日約有3000至4000旅客訪港，但自3月19日起，政府要求所有從海外入境人士須接受強制檢疫後，入境旅客下跌至每日約1000人。政府進一步在3月25日起，禁止從海外抵港的非香港居民入境後，入境旅客進一步下跌至每日只有約300旅客。踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人。

今年1至3月的訪港旅客約348.9萬人，按年下跌80.9%，當中內地旅客約264.5萬人，較去年同期下跌81.8%。

香港旅發局表示，正積極籌備推動香港旅遊業復甦計劃，並已邀請包括旅遊、景點、酒店、航空、零售及會展業代表參與專案小組，定期就復甦計劃提供意見。旅發局又指，計劃在疫情減退後，與零售及餐飲業等界別合作，先在本地推出宣傳計劃，帶動本地消費氣氛，以向旅客發出正面訊息，恢復來港旅遊的信心。

(中時電子報)