麗寶在成立40周年之際，舉辦聯合線上旅展，將旗下福容大飯店及麗寶樂園渡假區實體旅展才有的超好康限定商品，改成線上開賣，祭出999元無限暢遊雙樂園3個月，福容大飯店住宿2.3折等好康搶客。

麗寶指出,防疫期間無法盡情出遊，待在家中心生煩悶，想搶住宿優惠但不敢群聚，便可趁優惠期間先把住宿券買起來。

這次福容大飯店推出「聯合住宿券」單張2699元，買10張送1張，平均每張只要2454元，另再贈總價值2000元餐飲抵用券，住宿券效期長達1年，能夠安心等待疫情過後大玩特玩。

若想前往清幽的東台灣，或熱情的南台灣享受美好假期，只要1張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1227元；此外，單張還能入住美棧墾丁大街四人房，平均每人僅需614元。使用2張住宿券可入住網友票選最想入住的福容淡水漁碼店，並免費升等為海景豪華家庭客房！3張聯合住宿券入住麗寶福容大飯店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均每晚3681元起。

麗寶樂園渡假區則推出陸雙樂園優惠、饗樂券等多場域促銷方案，如「999元買探索季卡送馬拉暢遊」，讓消費者3個月內遊探索世界、馬拉灣，開園期間能無限次入園；每周還有快閃商品限時搶購，全部最低下殺3.5折。渡假區內的麗寶福容大飯店，再推明星商品吃、住、玩全包「雙人麗寶假期」6999元(原價$14,220)，包含精緻雙人房住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券。

到麗寶國際賽車場體驗亞洲最佳賽道，感受VR刺激快感，Sodi卡丁車＋VR套票，旅展下殺至650元，讓玩家能馳騁亞洲最佳卡丁賽道外；還可到VR虛擬實境體驗館，體驗跑動射擊、賽車、滑雪等任選一項設施體驗。

旅展新寵「麗寶樂園渡假區饗樂券」，票期長達一整年，遊客可自由搭配使用場域，每張饗樂券等同於探索世界／馬拉灣門票1張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁原裝進口雙人CRG卡丁車，還可以品嚐日式順園餐廳套餐，或是名廚阿基師督導的「福粵樓」套餐。

(中時 )