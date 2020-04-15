英才夜市實施人流管制逛夜市先量額溫。（巫靜婷攝）

苗栗市英才夜市15日正式實施人流管制，將原4處出入口縮減成1處，並派員在出入口逐一量額溫、噴酒精消毒雙手，用餐區則鼓勵業者架設隔板、拉大餐桌間的距離，遊戲區的業者也自備酒精加強消毒，諸多防疫措施上路，希望能讓民眾逛夜市更安心。

中央流行疫情指揮中心10日宣布，全台觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域實施人流管制，苗栗縣政府工商處、苗栗市公所與夜市攤商協會立即研議對策，英才夜市管制措施15日正式上路，民眾在單一的出入口排隊量體溫、消毒雙手，雖表示有點不方便，但都相當配合規定。

英才夜市發展協會在入口設置公告，呼籲民眾保持社交距離戶外1公尺距離，進入夜市也需佩戴口罩，人員分流管制500人，有民眾看見公告發現沒戴口罩可能沒辦法逛夜市，緊張地向身旁友人詢問有沒有多的口罩，記者觀察，逛夜市的民眾配合度高，有熱愛逛夜市的學生表示，縮減出入口能更好管制，夜市加強防疫，覺得很好。

業者不僅將用餐區餐桌間隔拉大，還在桌上做記號，鼓勵客人用餐也要保持社交距離。（巫靜婷攝）

縣府工商處長黃智群、苗栗市長邱鎮軍等人，今晚6時許在英才夜市攤商協會理事長林賢政陪同下進行視察，邱鎮軍表示，配合中央與縣府指示，不僅規畫單一出入口、定時廣播加強社交距離宣導，也管制人流最多開放500人進入夜市，另外公所向縣府申請口罩發放給攤商，用餐區也提供酒精讓民眾消毒。

賣麻辣臭豆腐的劉姓業者表示，做夜市已30多年，歷經SARS疫情，感覺這次新冠肺炎又比之前更嚴重，夜市客人少了一半以上，配合防疫他在餐桌架設塑膠透明隔板，每塊自費1200元，目前已完成架設6塊隔板，未來也會禁止民眾併桌，大家共體時艱希望疫情趕快平息；另外有牛排業者上周起乾脆不做夜市了，專心顧好本店的生意。

業者在用餐區自費架設塑膠透明隔板，避免疫情蔓延。（巫靜婷攝）

經營麻將遊戲的湯姓業者，為了讓民眾玩遊戲更安心，除了開店先用酒精消毒麻將等遊戲器具，客人碰觸麻將前也會先噴酒精消毒他們的雙手。

餐飲業者自主在食物上加蓋透明塑膠布，避免人群飛沫噴灑在食物上。（巫靜婷攝）

(中時 )