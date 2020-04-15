國家運動訓練中心能量傳遞活動昨天和今天分別由「羽球一哥」周天成和「舉重女神」郭婞淳接力，兩人面對鏡頭都有不同於運動場上可愛的一面。

周天成在訓練中大方接受國訓中心訪問，表示東奧延期一年，自己會繼續努力，也因為國訓中心和體育署都很照顧選手，所以他能無後顧之憂維持訓練。

被周天成點名的郭婞淳，透露多等一年才能比東京奧運，也讓自己多了一年時間準備，希望明年可以帶給大家更好的成績，她也跟教練及團隊討論訓練方向，及如何讓訓練周期更順暢，疫情結束後也有移地訓練計畫。

(中時 )