梁赫群、舒子晨、夢多搭檔主持TVBS周四版《食尚玩家瘋狂總部》，近期3人的任務是收集全台8大打卡點，遠赴台南體驗「通往天堂的鞦韆」。舒子晨自接到指令後就面露難色，原來她有嚴重懼高症，到了錄影現場，她全程緊握欄杆，雖然一度抗拒「飛天掃帚」，最後還是敬業換上魔女裝，邊哭邊完成挑戰。

舒子晨以「女漢子」之姿加入《食尚》團隊，與梁赫群、夢多執行「浪雞天涯－收集全台八大打卡點」任務，前往台南十鼓老糖廠挑戰32米高空鞦韆。梁赫群環顧四周美景說：「這邊其實很漂亮。」一秒點燃舒子晨的怒火，她狂吼：「I dont care.」實際搭乘鞦韆時，夢多刻意使壞增加鞦韆搖晃的速度與高度，舒子晨被嚇到整個人縮在鞦韆角落。

台南老糖廠另有多項設施，舒子晨玩起Cosplay，化身成《魔女宅急便》的小魔女體驗飛天掃帚，儘管工作人員說明搭完一趟只需花費6至7秒，但出發前她仍頗為掙扎，崩潰連喊：「我不敢啦！」她冷靜後鼓起勇氣上場，卻因太害怕而全身僵硬，事後被問感想只記得，「很可怕！我完全沒有看外面，不知道到底漂不漂亮。」

(中時 )