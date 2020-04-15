台南六甲恆安宮14日晚間11點舉行天上聖母祝壽儀式。（台南六甲恆安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲恆安宮的天上聖母聖誕祀宴特別盛大，Q版的千里眼、順風耳巨大果雕，讓民眾看得嘖嘖稱奇。（劉秀芬攝）

台南六甲恆安宮慶媽祖生，邀各友宮神明來看戲，廟方每年也會幫神明們拍大合照。（劉秀芬攝）

台南六甲恆安宮主祀天上聖母，當地人稱媽祖廟，農曆3月23日是媽祖聖誕，14日晚間11點子時一到，主任委員沈進忠、值年爐主陳福得等帶領眾信徒，向天上聖母護軍媽祖祝壽，雖然正值新冠肺炎疫情肆虐，祝壽信徒人數與往年相當，但廟方也依防疫措施，量體溫、噴酒精，加大信徒間格距離。

沈進忠表示，廟方遵循政府建議防疫措施，取消平安宴，入廟右進左出，有專人量體溫、噴酒精，也請來會香祝壽的宮廟減少隨行的工作人員，以簡約虔誠不失禮儀的方式為天上聖母祝壽。

廟方依照傳統，12日先舉行媽祖契子女祝壽團拜儀式，14日請友宮祝壽插燭，15日舉行賞兵儀式後，再擲杯選出新值年爐主，晚上邀請藝綺享樂團帶來銅管五重奏，用優美的樂聲為今年祝壽活動畫下完美句點。

而今年恆安宮的天上聖母聖誕祀宴特別盛大，由媽祖誼子台商顏明俊贊助，有豐盛的供品，巨大龍鳳、宮殿、壽桃摺紙，Q版的千里眼、順風耳巨大果雕，讓民眾看得嘖嘖稱奇，連前來祝壽的台南市長夫人劉育菁、六甲區長陳啟榮都被吸引，駐足欣賞。

因為新冠肺炎疫情肆虐，今年來祝壽的信徒準備的鮮花、供品更豐盛，廟方準備了上百個桌子都被放滿，信徒也虔誠期盼媽祖顯神威，早日平息瘟疫。

恆安宮今年雖然取消平安宴，為了感謝各友宮及前往為媽祖祝壽及賞兵的信徒，特別設計「壽麵禮盒」伴手禮，精緻的紙盒上有Q版的媽祖跟平安福，裝入六甲在地老店生產的麵線，希望大家吃了平安長壽。

(中時 )