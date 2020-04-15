新冠肺炎在台疫情爆發近3個月，我國防疫表現卻意外亮眼，讓全球有目共睹。在這背後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更是功不可沒，甚至還獲得全台91%的支持度！但是儘管陳時中成為近期全台知名度最高的政治人物，還是如此沉穩，網友分析，全靠「認真」2個字。

我國防疫團隊因應新冠肺炎疫情持續努力不懈，阻擋疫情擴散，截至目前為止，今（15）累計395例確診，137人解除隔離，另外有6例死亡。不但沒有停課或下達封城禁令，在疫情期間中華職棒依然能夠開打，還在14日創下久違的「0確診」紀錄，引起世界關注，疫情指揮官陳時中功不可沒。

網友指出，陳時中不但做事謙卑，還能統整底下的優秀人才，讓醫療顧問張副校長、監測專家莊副署長、周志浩，每個人都發揮得很好。（本報系資料照）

在PTT上有網友就發文說「陳時中怎麼可以這麼穩」？表示疫情讓它成為全台最有名的人，前幾星期更拿到戒嚴以來最誇張的91％的支持度。令原PO好奇的是，通常政治人物得名得勢後總會得意忘形，「但陳時中卻幾乎得到全台稱讚、全台挺、正反政黨都不得不服他」，他的不卑不亢，到底是怎麼做到的阿？

有網友點出，「很簡單，就是拚了這條命去做事，也讓我們看到這就是做官的典範。陳時中不但態度謙和，在面對質疑也能冷靜反擊、不卑不亢，而且還能統整底下的優秀人才，如醫療顧問張副校長、監測專家莊副署長、周志浩等，讓每個人都發揮得很好。」

眾人也十分贊同表示，「人家只是把他的工作做好而已」、「因為他就是個盡責的醫生，沒有想東想西想上位」、「專心做自己崗位的事就是這樣啊」。另外也有人認為「溫柔」是陳時中的個人魅力，「看記者會的QA，覺得他很會安撫人心」、「看到陳時中，真的就覺得安心」、「阿中部長是場場到，還加碼半夜清晨迎包機」。

(中時電子報)