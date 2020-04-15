邱凱偉、大元、李維維主演的《羅雀高飛》正式開鏡。（三立提供）

沛小嵐、郁方、倪齊民、林健寰等實力派演員演出《羅雀高飛》。（三立提供）

《羅雀高飛》正式開鏡。（三立提供）

近期台劇大吹台語風，為台語發音為主要語言的精緻好戲一部接一部，除了孫可芳、宋柏緯、林子閎等人主演華視、公視《若是一個人》，李銘順主演的HBO《做工的人》將陸續上檔，三立台灣台的台灣好戲《羅雀高飛》15日也隆重開鏡，演員陣容顛覆觀眾對於台語劇的印象，主要演員都是偶像劇班底，包括女主角大元、李維維、男主角邱凱偉，以及久未露臉的田家達及李若琁、傅小芸、郁方、沛小嵐、倪齊民、林健寰、柯素雲等，其中許多演員都是第一次演出台語發音戲劇。

大元、李維維、邱凱偉過去演慣偶像劇，對他們來說，這次最難也最重要的挑戰就是「說台語」，邱凱偉曾演過台語劇，基本上台語是過關，兩位女生都表示很緊張，有點想打退堂鼓，大元笑說小時候雖然跟阿嬤會說台語，但現在一看到劇本舌頭就打結，她以前都只看偶像劇及韓劇，現在則變成只看台語劇做功課，甚至以前的台灣好戲《珍珠人生》都重頭看起。大元這次角色會從麻雀變成「藥膳女醫」，所以現在除背劇本外還要認識各類中藥材，讓她一想到要記住中藥名就要崩潰。

李維維敢接演《羅雀高飛》也讓許多人覺得意外，她表示想做些新的嘗試，因此在確定要演出前還打電話給邱凱偉，想聽聽他的意見，因為她不想「害大家」，現在她請了台語老師學台語，劇組為了讓他們台詞說得流利，也特別找老師將劇本說成台語，她們再死背。另外她自己也再找老師視訊上課，李維維笑說自己最會的台語就是說髒話，現在為戲連洗澡都在練台語，而最倒楣的是經紀人，因為要一直聽她練習，根本就是折磨。李維維記得以前說台語曾幹過糗事，當時家裡裝潢，她和妹妹兩人監工，後來發現價錢偏高，就用台語和工頭對話並殺價，也許是台語實在太破，讓工頭都快發瘋，二話不說就直接降價。

邱凱偉家在屏東開中藥行，而且知名度頗高，他媽媽常寄中藥給他補身子，由於邱凱偉與李維維合作過多部劇，所以曾介紹補身偏方給李維維，甚至包括包生兒子，李維維尷尬笑說：「我到現在又沒對象，又用不著，而且你結婚多年也沒中，這偏方真的有用嗎？」

(中時 )