KID退伍後回歸，一心想挑戰八大綜合台《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，日前終於圓夢，「我什麼都不怕，但會怕玩狼人殺，是因為愷樂女神親自來約我，又聽說今天是ㄎㄧㄤ局，我才想說來玩一下！」當天為了緩和大家緊張氣氛，愷樂表示：「大家不用擔心，今天是歡樂獵人局，不用盤邏輯，效果最重要。」沒想到，此話一出卻讓大家壓力更大，來賓還多次「尷尬癌」發作。

KID林柏昇睽違2年，再度在該節目與觀眾見面，他提及錄影前晚還特別做功課，直到錄影前還在請教在場來賓派翠克、逸祥、焦凡凡等人，直到遊戲開始時，才發現苗頭不對，再次請教，「我是不是應該找陳零九當老師呀？是不是找錯人了？」

愷樂有感該單元太燒腦而推出特別企劃，「大家最近對狼人殺都太認真了啦，就決定找一些藝人來散播歡樂，希望大家輕鬆一點，看播出時也能笑一笑。」逸祥也表示曾見網友寫下，「今天看你上狼人殺節目，我真的笑到快飆淚，我是個憂鬱症患者，好久沒有放聲笑這麼開心了！」勵志故事讓愷樂聽完很驚喜。

(中時 )