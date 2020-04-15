日本朝日電視台（TV Asahi）周1至周五晚間的新聞節目「報導站」的43歲男主播富川悠太11日確診感染新冠肺炎，隨後又有製作人員確診。朝日電視台已決定17日至19日將位於六本木的總公司關閉3天，進行徹底的消毒。

朝日電視台9日有集團旗下企業的女員工確診，富川11日確診，15日又有「報導站」的製作人員，也是自由女主播赤江珠緒的先生確診，3人都是在4樓的新聞樓層工作。

朝日至今已針對4樓的攝影棚、辦公室、電梯等進行消毒，但現在決定全館消毒3天。這3天除了新聞節目等現場製作的節目工作人員外，一般員工原則上都不能進公司，20日起也不接受來賓到訪。朝日電視台已在官網上公布封館的消息。

富川發燒、退燒後還連續播報新聞4天，4月7日在鏡頭前咳到受觀眾關注。新聞工作者天天播報疫情的新聞，自己卻完全沒有警覺性，使得電視台和主播本身都被罵翻。

(中時電子報)