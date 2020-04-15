台灣在去年12月曾去函世界衛生組織WHO，表示新冠肺炎恐有「人傳人」現象，但遭WHO否認，陳時中更因此火大公布電郵全文反擊。不過外界好奇，指揮中心的資訊究竟從哪來，對此指揮中心發言人莊人祥今天(15日)防疫記者會上表示，是在PTT發現的，該篇文章也吸引大批鄉民朝聖，如今原PO本人也出面回應，低調表示「不用啦 功成不只在我 更何況大局還沒結束」。

去年12月31日凌晨2點多，一名網友「nomorepipe」在八卦版PO出問卦文「武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？」。莊人祥指出，當時疾管署副署長羅一鈞凌晨5點多睡不著，因此瀏覽PTT時發現此文，了解情形後便立即回報工作群組，著手準備防範疫情。

這篇被視為「台灣吹哨文」的護國神文如今被挖出，也吸引大批鄉民朝聖，甚至有人提議該把PO文的nomorepipe列入PTT名人堂，不久後nomorepipe本人也在底下回文表示「不用啦 功成不只在我 更何況大局還沒結束」，也讓鄉民興奮不已，直說「神串留名」、「本人出現啦!!」、「朝聖推」、「我媽問我為何跪著看PTT」。

(中時電子報)