為防堵新冠肺炎疫情蔓延，俄羅斯各地祭出禁足措施，要求上班族遠程辦公。不過調查發現，俄羅斯人在家上班率只有22%。他們認為這一工作模式有不少缺點，其中包括：居家辦公時毫無節制的進食會導致體重增加。

據俄羅斯衛星通訊社報導，益普索集團（Ipsos）調查了在對抗新冠肺炎疫情期間居家隔離的消費者行為。約有1000名年齡在18歲至65歲之間人、來自百萬人口城市的居民參與了此次問卷調查。

調查結果顯示，疫情期間遠程辦公的人逐漸適應了這一新的工作形式。然而，並非所有人都做好準備在這種模式下工作。約1/3（34.5%）的受訪者承認，他們在家裡很難集中注意力，因此工作效率會下降。32.9%的受訪者抱怨家裡的辦公設備不合適，比如筆記本電腦的屏幕太小。還有32.1%的被訪者表示，當孩子和家裡人在身邊時很難工作。30.3%的人表示居家辦公導致個人與同事和客戶的溝通不夠。

此外，超過1/4（26.8%）的被訪者承認，遠程辦公會導致體重增加。還有一些人認為，居家辦公會令在食物和公共服務方面的開銷變大。

俄羅斯人認為，遠程辦公主要的優點在於工作時間更有靈活性，睡眠時間更長，可以節約路上時間，因此會有更多的時間做家務。

Work.ru網站的數據顯示，截止3月底，為了遏制新冠病毒傳播，俄羅斯境內實行了隔離措施。完全切換到居家遠程工作狀態的俄羅斯人的數量增長了約5倍，遠程辦公的人佔所有工作人員的比重從3%增加到14%。

(中時 )