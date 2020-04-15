人家說「飢寒起盜心」，南部地區有名慣竊剛出獄，身無分文又工作不穩定，實在太餓了，迫不得已「重操就業」，闖入民宅從廚房找到一碗泡麵，正當要拿開水煮食的時候，被女屋主發現，這名竊賊沒有逃跑，也沒有抵抗，女主人還煮了麵加一顆蛋，等他吃完才讓警察將他帶走，而法官也同情他的「境遇」，輕判他，希望他好好找個工作。

這名甫出獄不久的男子，打零工維生但是工作不穩定，經常有一頓沒一頓，去年有天因為肚子太餓了，正好看到有戶住家的門沒關好，觀察發現屋內沒人，所以起了盜心，闖入屋內直奔廚房，在櫃子內找到泡麵，還沒找到開水可以煮食，就被女屋主發現，詢問「你是誰」？

男子沒有跑走，也沒有攻擊女屋主，將自己的窘竟老實跟對方講，主人雖然同情他的境遇，有意原諒他，但是已經報警，警網也在路上了，後來屋主還把麵煮好加了一個蛋，跟警察協商讓闖入她家的餓賊先吃飽再帶走。

男子在檢警偵訊時坦承自己的犯行，法院審理時，法官認為他以不正當手法侵入他人住宅，獲取物資，不過，法官考量到被告當時因身無分文下因「飢寒起盜心」才潛入屋內行竊，動機上不算惡劣。

且當日除了偷泡麵並沒有搜刮其他財物，加上被屋主發現後並無抵抗行為，也願意認錯悔改，因此對他酌情減刑，依入侵住宅竊盜罪判他4個月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

(中時電子報)