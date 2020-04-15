高嘉瑜因國土計畫法與黨團投票立場不一，遭罰1萬元。（圖／截自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜今天在臉書表示，自己因「國土計畫法」表決結果與黨團決議不同，遭民進黨立院黨團處罰1萬元。網友支持高嘉瑜表示：「沒關係，不要當橡皮圖章，選民會看見支持對的事物」，全國不分區議員王浩宇立馬嘴「高嘉瑜有種就說清楚自己立場，不要兩面討好！」

立法院3月13日通過《國土計畫法》部分條文修正草案相關提案付委，立委高嘉瑜在投票時未支持民進黨團，獨排眾議按下贊成退回草案，與國民黨、時力、民眾黨投票一致。高嘉瑜是黨內成為黨內唯一按下贊成退回草案的立委，曾召開記者會反對該案的林淑芬則是棄權。

但王浩宇還原當天情況指「那天投票支持國民黨、民眾黨法案後，明明立刻自己投錯票要求更正，還要主席幫忙宣讀：『+<>< 對剛才之表決，與民進黨黨團意見一致，列入公報紀錄』。」

對高嘉瑜被罰1萬元貼文，王浩宇怒批「現在又要在臉書發文帶風向讓大家誇獎自己是民進黨唯一良心，這哪招？有種就說清楚自己立場，不要兩面討好！」

(中時電子報)