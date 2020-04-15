國民黨主張發現金紓困，行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，待政院送交立院的追加特別預算通過後，受疫情影響的勞工有現金補貼，這都是讓有需要的勞工領現金的實際方案。

因應新冠肺炎疫情衝擊，國民黨主席江啟臣今天重申，希望在排富前提下，直接給予人民現金補助；前總統馬英九辦公室也再度呼籲，以現金紓困來「還稅於民」，並說發現金跟政府將推出的酷碰券相比，哪種方式比較好，「隨便問一個路人就可得到答案」。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，「紓困振興有先後，現金酷碰有專攻。」

蘇貞昌指出，政院送交立院的追加預算通過後，受疫情影響企業的勞工，每個月將可領最高2萬元的薪資補貼，最多三個月。勞保投保2.4萬元以下的自營業者，一次發3萬現金補貼。這些都是短期紓困，讓有需要的勞工領現金的實際方案。

蘇貞昌說，現階段紓困最重要，等到疫情平穩後，政府還會加碼發放多種消費折扣券，刺激景氣、讓產業重上軌道。

(工商 )