新北市新店區上月13日晚間驚傳凶殺命案！一名23歲王姓男子與妻子發生口角後，便拿起車上的生魚片刀，隨機刺殺在路邊等人的機車騎士，造成對方送醫後仍不治的悲慘事件，而台北地院今（15）日下午召開羈押庭，兇手王秉華當場落淚希望能夠交保。

根據王男的供述，自己長期為精神疾病所苦，且在殺人當天他並沒有按時吃藥，不知道自己傷人的動機為何，而他自己表示，自己有3個人格，分別是正常、易怒和像小孩。

不過北檢表示，解離性人格患者一般並不會知道有其他人格存在，因此認為王秉華的說詞有漏洞，是在卸責，此外認為他隨機挑選不認識、無仇的人下手，惡性重大，甚至在目睹死者表情後仍直接駕車逃逸，因此請法官處最嚴厲之刑。

而今日下午台北地院召開羈押庭時，王秉華當場就落淚，邊哭邊像法官求情，希望能夠去給死者上香，就算被圍毆也無所謂，並對當時行為辯解，「因為沒有殺過人，不知道刀鋒如此鋒利，以為只會流一點血而已。」

王秉華甚至提到，因為長年在外工作，所以沒有返家盡孝道，而且妻子不離不棄每天都會到看守所探望，非常想要跟家人團聚，就算只有幾小時也好，希望法官讓他交保。

不過法官認為，王秉華犯的是殺人重罪，加上辭掉餐飲業工作後，當直播主的收入每月僅2-3千元，工作、收入極不穩定，面對刑期最少10年的殺人罪，具有逃亡動機，因此裁定收押但不禁見。

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(中時電子報)