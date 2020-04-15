經濟部能源局今天公布2019年度省油車排行榜，TOYOTA PRIUS HYBRID沒有意外，持續多年連莊小客車最省油王座。而福特六和KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125則是柴油商用車及機車類省油王。比較受矚目的是，豐田改款熱門休旅RAV4 HYBRID表現亮眼，擠進2.4升級距省油第三名。

能源局每年定期公布年度「車輛油耗指南」，以歐盟程序測試市售車油耗進行排名，供消費者選車參考。今年度小客車、柴油商用車、機車三個類別首名都與去年相同。

TOYOTA PRIUS HYBRID油電每公升汽油平均行駛26.7公里，已經蟬聯最省油小客車多年。福特六和 KUGA TDCI TURBO每公升柴油平均行駛17.8公里、HONDA MSX125每公升汽油跑75.8公里，油耗同類車款仍難追上。

至於各級距車款方面則有不同變化，1200~1800西西，豐田PRIUS HYBRID依舊拿下前兩名，第三名更由同廠牌COROLLA HYBRID以25.8公里油耗，把去年的PEUGEOT 308 BLUEHDi幹掉。

1800~2400西西最省油仍是福特MONDEO HYBRID，但LEXUS入門休旅UX250h HYBRID以21.7公里新進入第3名。2400~3000西西第一名依舊是豐田的CAMRY HYBRID，不過去年第三名同集團的LEXUS IS300H HYBRID被RAV4 HYBRID取代，後者每公升繳出21.3公里，大贏去年IS 300的19.9公里。

能源局強調，這些測試值都是在實驗室的特定條件下測得，實際民眾在道路上開車，受天候、路況、塞車、空調、駕駛者開車習慣因素影響，會低於油耗指南數值。

(中時 )