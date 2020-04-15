第一份工作就做了13年，蘇永誠感性的說：「真的很感謝自己當初選到這麼好的工作、有前景的工作！」

今年40歲的蘇永誠，溫和的外表下，有著強烈的企圖心。求職時將目標鎖定在可以挑戰高薪的業務工作，也曾考慮過保險及汽車銷售的蘇永誠，最後他告訴自己：「既然要賣就賣最高總價的吧！」因而選擇朝房仲業前進，加入永慶房屋一做就是13年！

不做缺席的爸爸 我想讓孩子感受到最大的愛

「可以13年來都做同一份工作的原因，除了收入高，更重要的是，已經成家的我，不會因為工作而在孩子的成長過程中缺席！」蘇永誠強調：「孩子的成長過程中，要感受到滿滿地家的溫暖、感受到我最大的愛，這樣他們長大也才會成為溫暖的人！」

家中擁有兩寶的蘇永誠，和小孩相處的訣竅就是「與孩子相處的如朋友一般」，每天分享彼此的生活大小事，沒有任何距離！「我會有這樣的觀念，是因在這13年來的房仲生涯，接觸過許多高資產客戶，我看到他們不管工作再繁忙，都會撥空陪伴孩子，我對於這樣事業、家庭兩得意的生活十分嚮往。」

蘇永誠(中)和同事共組籃球隊，下班後常一起去打球，實踐永慶房屋「聰明工作健康生活」的企業職場環境。

彈性工作8小時 不再需要家庭與事業做取捨

「當然事業與家庭兼顧，真的不容易，是需要後援的！」這個強大的後援，就是永慶房屋「彈性工作八小時」制度！「彈性工作8小時讓我們可以依照自己的需求，在店長的協調下排班；我可選擇早早上班，這樣可以接孩子放學，晚上和孩子好好相處；也能選擇下午上班，早上陪孩子吃早餐、帶孩子上學，一樣有和孩子相處的美好時光。」

「很多人認為家庭與事業很難兼顧，但在永慶兼顧家庭與事業、彈性上、下班與高薪，真的不是夢想！」以科技房仲著名的永慶房屋，為讓同仁高效工作、兼顧生活，打造「永慶大聯盟」平台，經紀人每天上班都會收到系統指派的精準工作，完成指派任務就可下班。

政策系統與時俱進 員工 上班更幸福

「其實我剛進永慶房屋的時候，業務的作業模式還是很傳統！也是需要發傳單、工時也長，當時因為年輕，想說拚一下多賺點錢，累一點是OK的，但沒想到公司居然打破傳統房仲作業模式！這些年來陸續推出『彈性工作8小時』、『永慶大聯盟』等制度與系統，讓我們第一線的房仲經紀人可以達到工作與生活平衡。」

「『永慶大聯盟』真的很厲害，業務工作很多人一定都會遇到不知道如何判斷工作優先順序與重要性，但這個AI系統全幫我們量身打造好了，系統會告訴我今天的工作任務，甚至每個工作的重要性，所以我們只要跟著系統的建議，就不會將時間浪費在不重要的事情上，自然可以高績效又低工時！」

永慶房屋更推出房仲「五不一沒有」，強調經紀人：(1)不需超時工作、(2)不需拋頭露面、(3)不需背著廣告板發DM、(4)不需亂接案，考核晉升不靠委託數，(5)不需浪費生命等晚上10點開會；另外一沒有，就是遇上颱風天，只要政府宣布放假，永慶房屋同仁就不需上班。蘇永誠開心的表示：「這樣一直引領產業升級的公司、讓員工上班可以更幸福的公司，當然值得一直待下去！」

家庭事業兩得意，蘇永誠不僅兼顧家庭，也已連續5年業績都在永慶房屋的前30名！

家庭事業兩得意 連續5年業績排名前30

在團隊合作的支持下，蘇永誠不僅加入永慶房屋第一年就是年薪百萬的一員，更已連續五年年度業績都在前30名！在努力衝刺事業之餘，他也能輕鬆撥出空閒時間陪伴孩子，不論是下班後陪寫功課、休假日的品嘗各地美食，甚至一年帶著家人出國遊玩兩次都不是問題。

很多人都在思考，究竟怎樣的工作最適合自己！對蘇永誠來說，有幸福感，就是適合，就是最棒的工作！而在永慶房屋工作，真的是感受到滿滿的幸福感！

(中時電子報)