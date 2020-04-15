一名小5女童在交友app上認識一名洪姓男子，沒想到這名男子竟然引誘她自拍裸照傳送，還情緒勒索。去年11月4日晚間，女童因在浴室時間過久，父親感覺有異，敲門進入浴室並查看手機，才發現裡面有女兒拍了裸照傳給人，立即報警處理，士林地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例對洪男提起公訴。

洪姓男子去年10月底，透過LEMO交友軟體，結識就讀5年級女童，並以引誘的方式，要求拍攝裸照讓他觀賞，7日後，女童因擔心若不傳送，洪男之後就會不理會他，才在士林的住處，自拍身著內衣的照片1張、全裸照片4張。

女童父親當天發覺女兒在浴室待的時間過久，感覺有異狀，於是敲門進入浴室，並查看手機，發現2人的對話，以及女兒自拍照。

檢察官以洪姓男子以引誘或以他法，使兒童製造猥褻行為之照片罪嫌，違反兒童及少年性剝削防制條例，提起公訴。

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(中時電子報)