連續蟬聯2018、2019年《台北米其林指南》一星的台北亞都麗緻大飯店「天香樓」餐廳，為歡慶母親節推出「外燴料理教室」，由天香樓廚師親自帶領媽媽逛市場並到府清冰箱，同時製作10人份桌宴，只要1萬6000元起，不僅讓媽媽在家輕鬆上菜，還能學米其林餐廳烹煮秘訣。

天香樓「外燴料理教室」即日起開放預約，廚師將於母親節家宴前3天親自到府查看冰箱食材，帶領媽媽仔細研究食材之間的相互搭配性，並根據家庭口味喜好，專業客製化菜單內容，再依需求於宴會前1天帶領媽媽走訪市場購買食材，此活動至5月底止。

家宴當日可與廚師面對面互動討教佳餚烹調秘訣，再一同品嘗米其林饗宴。「外燴料理教室」專案已包含廚師來回台北市顧客住家費用，而另增加的食材費用與主廚往返市場之交通費則由顧客負擔，此外，若宴客地點於台北市以外地區，主廚往返之交通費則採實支實付。該專案分為5道式料理優惠1萬6000元起，以及8道式料理為2萬元起，上述皆為10人桌宴。

(中時 )