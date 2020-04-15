美國哈佛大學一項新研究顯示，這波嚴重的新冠肺炎疫情過去之後，日後疫情可能周期性地在冬季爆發。現有保持社交距離的措施，有必要延長至2022年。

新華社報導，哈佛大學公共衛生學院的研究人員運用美國的β屬冠狀病毒的時間序列數據，模擬新冠病毒在溫帶地區的傳播，預測從當前至2025年間新冠病毒感染可能出現的動態。研究人員使用病毒的季節性、免疫性和交叉免疫性估計值建立了新冠病毒傳播模型。模型預測顯示，在最嚴重的這波疫情過去之後，新冠疫情可能會周期性地在冬季爆發。

冠狀病毒科分為α、β、γ、δ四個屬。β屬冠狀病毒包括鼠肝炎病毒、果蝠冠狀病毒HKU9、嚴重急性呼吸綜合徵（SARS）冠狀病毒等。

這項研究發表在美國《科學》雜誌上。研究認為，保持社交距離的措施是否成功的一個重要衡量標準是，醫療機構的重症監護能力能否滿足需求。為避免醫療機構超負荷，有必要將長時間或間歇性地保持社交距離的措施延長至2022年。

研究顯示，包括提高重症監護能力、研發有效治療方法在內的其他干預措施，有助於進一步強化保持社交距離產生的效果，增強群體免疫力。

研究認為，開展血清學的縱向研究非常緊迫，這能幫助確定人體對新冠病毒免疫的程度和持續時間。即便本輪疫情結束，也需要持續跟蹤監測新冠病毒，因為疫情可能最遲會在2024年捲土重來。

(中時 )