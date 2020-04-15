台南市左鎮、玉井交界山區發生山林火警，空勤總隊直升機吊掛水袋馳援滅火，目前尚未熄滅。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

左鎮、玉井山區大火 持續延燒中

台南市左鎮、玉井交界山區15日下午12時發生山林火警，因消防車無路可上去，申請直升機吊掛水袋馳援滅火，直升機日落而返航，因夜晚救災不易徒增危險，目前留警消4人及林務局2人於現場警戒，待明早視情況再行申請直升機支援。

消防局表示，左鎮及玉井區交界中正里15日下午12時47分許發生山林火警，由於火警地點在半山腰處林務局的林班地，火勢大、燃燒面積也大，而且無道路消防車上不去。

13時42分玉井端亦有人員報案山林火警並表示玉井端有民宅，中心派遣玉井分隊前往玉井端處理。

現場指揮官經由消防局長指示，請求空勤總隊直升機助及消防局義消義消通訊中隊空拍機協助，現場並以手機定位回傳勤務中心確實位置，以供後續派遣參考，並加強周界防護避免延燒民宅。

待申請直升機及空拍機支援同時，在場警義消人員佈署水線防止延燒、徒步以火撲上山撲滅火勢，共計派出警消14車28人及義消通訊中隊4車7人3空拍機前往搶救。

山林火警面積大約燒損0.2公頃，義消通訊中隊到達後以無人機升空環繞四周協助了解火警範圍，並協助定位將座標回報指揮中心告知空勤總隊直升機火警方位，並請左鎮與玉井消防分隊兩部車在民宅附近警戒。

下午15時28分台東豐年機場、15時30分台中清泉崗機場各起飛一架直升機支援，直升機共計撒水5梯次，因日落而返航，目前留警消4人及林務局2人於現場警戒。

台南市長黃偉哲表示，最近降雨量偏低，天乾物燥容易引發火災，尤以山林一遇火源往往一發不可收拾，呼籲上山民眾切勿遺留火源，山林保育不易，希望共同守護山林。

(中時 )