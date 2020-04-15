受疫情影響與品牌調整等原因，香港連鎖時裝品牌Esprit計劃在近期關閉在大陸的所有門市。

綜合陸媒報導，根據Esprit在天貓旗艦店公布的消息，Esprit正進行最高可達二折的減價活動；而品牌於北京和上海的部分Outlet更一度出現10件0.5折的清倉活動。價格殺低到讓眾多消費者難以置信。

同時，Esprit亦在官方微信公眾號公告，指會員項目將在5月中旬截止，積分活動亦早已停止。

報導稱，Esprit在大陸的所有門市計畫在今年中旬熄燈關閉。這是Esprit中國業務被GXG母公司慕尚集團收購後，品牌重塑的重要環節。慕尚集團表示，大陸市場的大拍賣將在5月底前結束。

慕尚與Esprit母公司思捷環球的附屬公司萬成資源，在2019年12月合作成立合資公司，慕尚向合資公司的註冊資本投入人民幣6千萬元，並持有60％權益。這也代表慕尚集團全權接手了Esprit在大陸的發展。慕尚集團當時表示，該品牌過去的轉型未獲得成功，將重塑Esprit現有的品牌定位、管道和貨品。

(工商 )