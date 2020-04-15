大陸外交部發言人趙立堅15日在北京例行記者會上稱，國際貨幣基金（IMF）預測今年全球經濟將陷入嚴重衰退，凸顯了這場公共衛生和全球經濟雙重危機的嚴峻性。「主要經濟體應切實承擔起責任，認真落實廿國集團領導人特別峰會成果，為維護世界經濟穩定貢獻正能量。」

中新社報導，趙立堅針對IMF14日發布最新一期《世界經濟展望報告》稱今年全球經濟將萎縮3％，為上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退時表示，當前，新冠肺炎疫情在全球擴散蔓延，威脅各國人民生命安全和身體健康，也對世界經濟帶來嚴重衝擊。IMF預測今年全球經濟將陷入嚴重衰退，凸顯了這場公共衛生和全球經濟雙重危機的嚴峻性。

趙立堅指出，正如IMF所指出，這是一場真正的全球性危機，沒有哪個國家能倖免。越是關鍵時刻，越需要國際社會秉持構建人類命運共同體理念，發揚同舟共濟、合作共贏的夥伴精神，團結應對、共克時艱，為世界經濟發展注入信心、增添力量。

他說，主要經濟體應切實承擔起責任，認真落實廿國集團領導人特別峰會成果「三要」，為維護世界經濟穩定貢獻正能量。

一要運用必要貨幣、財政和結構性政策工具，從需求和供給兩方面採取措施，穩定市場預期，提升經濟韌性。

二要堅定維護開放型世界經濟，取消關稅等貿易限制措施，促進正常經貿交往，營造自由、公平、非歧視、透明、可預期的貿易投資環境，維護全球產業鏈供應鏈穩定順暢運行。

三要堅持多邊主義，加強國際協調合作，支持聯合國、世貿組織等多邊機制平台發揮作用，完善全球經濟治理。

(中時 )