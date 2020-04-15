美銀行股Q1業績倒一片！ 美股開盤重挫560點 21:322020/04/15 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股周三開盤大跌560點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價崩跌，跌破20美元大關，西班牙最新確診病例暴增5000例，歐股開低走，美國銀行股Q1財報營收普遍不佳，道瓊期指盤前大跌550點。美股周三(15日) 下跌566.41點、暫收23,383.35點。 美國商務部15日表示，3月份零售銷售額跌幅達8.7%，創下1992年政府開始追蹤此數據最低的最大跌幅，相較之下前月僅減少0.4%，新冠肺炎疫情衝擊正在發酵。 (中時電子報) #銀行股 #業績 #美股 #開盤 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 砍航空股後 巴菲特再賣銀行股 04:092020/04/11 全球財經 金融股存股 甜蜜價到了沒？ 04:092020/04/12 財經要聞 石油大戰告終！疫情仍狂燒 油價暴漲9％一度翻黑 08:552020/04/13 財經 川普出馬協調俄沙 國際油價大漲 23:132020/04/13 國際 《國際油價》需求擔憂 打壓周一美油期跌逾1.5％ 09:262020/04/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約協同5州 準備重啟經濟活動 10:172020/04/14 財經 美股財報季開跑、歐美疫情趨緩 美股開盤漲逾500點 21:372020/04/14 財經 《美股掃瞄》看好經濟重啟 美股大漲 08:522020/04/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂需求疲弱 紐約期油一度跌破20美元 09:262020/04/15 財經 《國際油價》需求崩潰 周二美國原油期貨急挫逾10％ 10:172020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 又是肥貓？員工平均年薪60萬 董監薪酬1.2億 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 油價驚天崩到1字頭！ 道瓊期指重挫逾450點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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