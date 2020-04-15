國際油價崩跌，跌破20美元大關，西班牙最新確診病例暴增5000例，歐股開低走，美國銀行股Q1財報營收普遍不佳，道瓊期指盤前大跌550點。美股周三(15日) 下跌566.41點、暫收23,383.35點。

美國商務部15日表示，3月份零售銷售額跌幅達8.7%，創下1992年政府開始追蹤此數據最低的最大跌幅，相較之下前月僅減少0.4%，新冠肺炎疫情衝擊正在發酵。

(中時電子報)