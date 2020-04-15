對從大陸回來、從其他國家回來國人，有無繳健保費，蔡政府歡迎與否？網路朋友製作兩個表格顯示蔡政府立場，國民黨台北市議員游淑慧大讚表格「台灣的標準，言簡意賅！精準」。
游淑慧在臉書指出，蘇貞昌近日兩種態度：「不要太計較 VS 公平精神」，讓她呼救「＃貴圈好亂求指明」。
游淑慧解析「上個月政府對於健保修法的態度是 :政府沒有要修理台商，而是為了健保的公平，有些人的海外所得沒辦法在台灣呈現出來，目前正在研究如何確實做到量能付費，＃達到公平精神。」
可是「不到一個月，對關於旅美卅年的夫婦發病返台確診就醫，其中妻子並『無健保』，結果在台灣治療及檢驗費用由政府公務預算支應，蘇貞昌轉而不談公平，只談『不要太計較』。」
游淑慧不解問道：「什麼人可以用健保？什麼人沒健保也不要跟他計較？」所以，舉出網路朋友製作的表格顯示蔡政府立場及標準，直呼「台灣的標準，言簡意賅！精準」。最後，游淑慧加註「＃順貞則昌」，表示無奈。
(中時電子報)
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