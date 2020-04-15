為反制罷韓案，高雄市長韓國瑜委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院遞狀，要求停止罷韓案投票，日前傳出韓國瑜夫人李佳芬和大女兒韓冰也參與此事。台北市議員王世堅激動表示，怎會去找葉狀師？

韓陣營以法律戰反制罷韓，王世堅在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜夫人李佳芬和大女兒韓冰要來幫他，這是人性。但幫錯了方向、用錯了方法。第一點，罷韓是政治問題，不是法律問題。怎麼去找葉狀師(葉慶元)呢？葉慶元要援引5年前馬英九、王金平相爭時，王金平尋求司法途徑的保護，去做假處分。當年王金平案，因為國民黨一紙公文，王金平的不分區立委及立法院長職位就沒了，那是沒辦法再復原的、沒辦法再補救，所以假處分有道理。

至於罷韓案，王世堅點出，法官會看，罷韓是要讓全高雄市民決定，這部分是不可恢復的。這反而是要把韓國瑜的去留，交由全高雄市民決定。還有國民黨那些豬隊友議員們，去搞一個說，因應防疫、抗疫，所以高雄市議會停開。而多數地方議會都沒延議，因為防疫是技術問題，比如說如何精減備詢官員、怎樣注意衛生、不要群聚，技術上可以解決的事。

王世堅認為，以韓國瑜的個性就是大開大合，怎麼現在計較連署罷免要滿一年，怎麼連這種小枝小節的問題，都拿來談，要當英雄的人不應該是這樣？

(中時電子報)