國民黨財政捉襟見肘，黨主席江啟臣考慮黨中央明年租約到期後，搬遷到其他地方。為替黨中央「節流」，中常委黃敬平今天在中常會獻策，建議黨中央無須續租鄉鎮市區黨部辦公地點，改和地方民代服務處合掛「國民黨聯絡處」，一年可省下不少租金，江啟臣聽聞後十分認同，認為「國民黨應和民代結合經營加盟店」。

國民黨中常委黃敬平表示，自從江啟臣宣示重新尋覓黨中央辦公室，及活化相關閒置空間以節省房租開銷，各縣市黨部與鄉鎮市區黨部都在觀望國民黨改革委員會的改革方向與決議，到底人事要不要繼續甄補與是否搬遷辦公室等，都呈現近乎停滯的尷尬狀態。

黃敬平指出，桃園市黨部向桃園市信用合作社承租，每月租金15萬元，一年就高達180萬元，而租期將於今年6月底到期，是否續租都應儘快決定並給予地方黨部明確指示，若要重新覓地也應加速行動，不應拖而不決，若決定要搬遷及拆除善後還原現址，粗估相關費用將近200萬元，又是一筆不小的開銷。

根據行管會估算，國民黨中央黨部一年租金約4650萬元，地方黨部一年租金大概3262萬元。黃敬平說，目前地方黨部傳出，中央黨部將比照屏東縣黨部模式，一律補助5萬元房租，此舉是否形同由各縣市地方黨部自負辦公室房租開銷？試問鄉鎮市區黨部是否還要再花錢續聘及續租目前辦公地方？

黃敬平認為，黨中央應盡速和地方黨部商議，對租金過高的縣市黨部辦公室表達續租與否的立場，另也需確認鄉鎮市區黨部辦公室是否續租，他建議所有現任專職黨工遷併到各縣市黨部辦公，或和議員、立委等民代服務處合掛「國民黨聯絡處」。

國民黨主席江啟臣聽聞後表達認同，覺得「國民黨不要再像以前一樣開直營店，應該和各縣市基層民代結合開加盟店，統統掛一個黨員聯絡處招牌」，鄉鎮市區黨部只要目前是花錢承租的，就不要再繼續花錢租房舍辦公，否則「開店還要請人顧店」。

祕書長李乾龍也認為，黨中央每個月花在各縣市黨部與各鄉鎮市區黨部的房舍租金約200多萬元，一年就要花3000多萬元，若能因此省下這筆支出，他樂觀其成，最後，江啟臣決議交由李乾龍將來探訪各縣市黨部的鄉鎮市區黨部查察，並請組發會納入參考，研議執行的可能性。

(中時 )