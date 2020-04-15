國民黨擋下新冠肺炎紓困特別條例第二波的修法，要求蔡政府比照國外的例子發現金紓困。總統蔡英文在臉書發文表示：「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券。」

蔡英文指出，受到疫情的影響，政府現階段最重要的工作，就是紓困。在行政院送到立法院的《紓困振興特別條例》修正草案，所追加的預算通過後，將補助受影響的企業，每月每名勞工最高2萬元的薪資補貼，共3個月。

勞保投保2萬4,000元以下的自營業者，每個月1元的現金補貼、共3個月，一次發3萬元。

減班休息可補貼與基本工資2萬3,800元差額的50％，最高1萬1,000元。受訓補貼的勞工，每小時158元，最高120小時的補助，最高1萬8,920元。

她強調，這些都是政府的短期紓困方案，有薪水、最實在，現金協助勞工 。

蔡英文重申，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。等到疫情緩和後，政府也會規劃發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

(工商 )