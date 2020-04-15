紓困專線1988大爆量，行政院會明將報告「1988紓困振興專線執行情形」，行政院表示，目前紓困專線以服務超過1萬5000通次，解決許多紓困問題。

行政院今天舉行紓困振興記者會，政務委員龔明鑫表示，「1988」紓困振興專線每日平均有4000多通來電，除了增加接洽專員，也將彙整相關問題及分析數據，向各界說明常見的諮詢問題及其因應措施。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，目前以通話撥打1988專線，已超過1萬5000通次。至於由於龔明鑫所提的日均量4000通，有可能包含網路部分，軑為經濟部網站紓困振興專區也可連結智能客服，可提供24小時線上提問。

龔明鑫日前表示，1988專線打來諮詢的，大多是詢問融資貸款利息跟勞工薪資補貼等。

此外，龔明鑫也說，有關紓困貸款辦理，截至14日為止，本國銀行配合政府辦理紓困貸款，合計受理申請4403戶、609億，已核准1835戶、181億，較前一日新增核准37億；而國內銀行自辦紓困貸款辦理情形，企業戶較前一日新增核准100億，合計累積512億，在個人戶部分，累積368億。因此，包括配合政府辦理和國內銀行自辦，合計每日核准150億以上，已累積超過1000億核准金額。

(中時 )