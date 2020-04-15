紐西蘭當地時間4月14日，當地媒體報導稱，紐西蘭漢堡王的母公司被破產管理公司KordaMentha接管，原因是由於疫情影響，當地業務受到衝擊，已有83家漢堡王門店持續處於暫停營業狀態，並欠下超過6500萬紐西蘭元（約合12億台幣）債務。

據悉，漢堡王在紐西蘭公司的控股母公司宣布進入破產管理，其在紐西蘭境內運營83家連鎖店，雇傭超過2600名員工。漢堡王相關負責人Michelle Alexander表示，由於疫情影響，2月和3月份幾乎沒有營業收入，這給公司造成了巨大的財務挑戰。Alexander解釋說，進入破產管理的目的是為了重啟該業務，然後找到新的所有人。她表示：「我們相信這是漢堡王最好的發展方案，我們致力於尋找一位對漢堡王在紐西蘭的長期前景有信心的新老闆。」

事實上紐西蘭漢堡王的擁有著黑石集團，早在去年3月便已經開始尋找接手者，目前的消息顯示，澳大利亞的Mr Cowin集團有意願接受紐西蘭漢堡王，Mr Cowin集團擁有澳大利亞地區漢堡王經營權，拿下紐西蘭地區的經營權似乎也在合理的商業考量當中。

(中時電子報)