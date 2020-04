桃園市教育局以藝術減壓帶領學童面對內心恐懼。(蔡依珍攝)

學輔中心也祭出防疫PEACE五部曲。(蔡依珍攝)

新冠肺炎全球大流行,源源不絕的疫情資訊讓莘莘學子陷入焦慮和恐慌,有學生就因居家檢疫認為被排擠、心靈受挫,桃園市教育局以藝術減壓帶領學童面對內心恐懼,順利化解,學生不再做惡夢,學輔中心也祭出防疫PEACE五部曲,鼓勵以彩繪口罩等手法,正向面對疫情,不要掉進訊息氾濫的恐慌氛圍裡面。

隨著嚴重特殊傳染性肺炎疫情於世界各地持續延燒,面對源源不絕的疫情資訊,學生容易引發焦慮與緊張的情緒,桃園市政府教育局呼籲家長及學生除了落實各項防疫措施外,也要關注防疫期間的心理層面,若心理過度不安,伴隨焦躁的情緒,將會影響個人身心健康,降低免疫力。

學生輔導諮商中心督導許蕥竹表示,有學生被居家隔離,第一個反應就是不解為什麼會發生在自己身上,加上其他同儕被要求離他遠一點,產生被排擠的孤立感,透過藝術減壓,讓學生藉由繪圖方式將情緒表達出來,在專業輔導人員帶領下,透過繪畫抒發情緒、梳理、覺察自我的狀態,有學生一開始以黑色系繪製被隔離無奈、遭指責的難過模樣,但畫到第五張圖時,哭臉轉化為笑臉,大家都戴上口罩團結抵禦病毒,色彩也變得繽紛,從中找到自己可掌控的戴口罩、勤洗手等防疫作為,重新找到力量,慢慢恢復日常生活。

學生輔導諮商中心也準備了衛生福利部PEACE五部曲,鼓勵透過「玩遊戲Play game」和角色扮演的方式,讓學生了解疾病的症狀,並主動檢查環境和討論訊息「強化安全感Enhance the safety」,停下來、轉念、深呼吸「接納情緒Accept your emotion」,發揮創意和幽默感「改變行為Change the behavior」,挖掘各種生活有趣的事情和關懷不同人的故事「投入生活Engage in life」。

桃園市政府教育局表示,將會提供學生完善的協助,除了紅外線熱像儀、耳溫槍、酒精與口罩等物理性的支持外,也會提供心理性的資源,增強正向能量,透過陪伴及輔導策略,協助師生與家長共同渡過這場防疫的心理戰。

