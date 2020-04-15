新北市議員廖宜琨(中)、樹林區長陳奇正(右)15日上午到中山公園，協助三興里王永村(左)清理淤積。(張睿廷攝)

樹林區中山公園位於山坡處，只要豪雨來襲，土石就會滾落，長久下來使防洪、擋土用的「跌水工」滿是泥沙淤積，失去作用，樹林三興里王永村擔心防汛期大雨恐致土石滾至下方百戶民宅，造成嚴重損害。樹林區公所表示，15日已派工程團隊進駐清淤，預計一周完工，未來也會定期派人巡視淤積情形。

中山公園早期只要遇到豪大雨便會淹水，水流會一路往下流至山下民宅，造成嚴重損失，樹林前鎮長廖本煙於10多年前設置「跌水工」，藉此防洪、擋土。

王永村指出，近年多次豪雨加上久未清淤，造成「跌水工」積滿淤泥，失去防洪作用，很擔心梅雨季來臨，大雨再度成災，淹沒下方社區，他找上新北市議員廖宜琨協助。

廖宜琨說，到現場看過後，發現山坡滿是泥沙，還有不少住戶隨意丟棄的垃圾，若颱風、豪雨來臨，跌水工根本發揮不了做用，後果不堪設想，他馬上將此事提報樹林區公所。

陳奇正指出，區公所獲訊後立刻派團隊前往清淤，包括上方的跌水工及下方的沉沙池，預計能在1周內完成清淤工程，未來只要颱風過後都會派人至此檢視，確保當地里民安全。

陳奇正表示，5月防汛期將至，除了此處，區公所也會積極巡視樹林有土石崩落紀錄的山坡地，希望在豪雨來襲時，將傷害降至最低。

(中時 )