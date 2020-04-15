中央氣象局表示，明(16)日清晨受東北季風及輻射冷卻影響，西半部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，環境轉為東南風，各地氣溫回升，因水氣減少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報員林定宜表示，明天北部及東半部白天高溫約25至27度，中南部可達30至31度，清晨受輻射冷卻影響，低溫可下探11至12度，周五(17)僅東半部及北部山區有短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，周五(17)下半天開始到周六(18)巴士海峽海面水氣會被東南風帶上來，午後各地山區有雷雨機率，尤其是南部及東半部，提醒山區民眾要特別留意。

林定宜說，周日(19)周一(20)有鋒面從華南移向北部海面，東半部有局部短陣雨，受鋒面前暖區影響，北台灣及中南部山區有局部短陣雷雨，周二(21)鋒面通過，東北季風南下，北部天氣轉涼，下雨區域為中部以北及東半部，其他地區為多雲。

(中時 )